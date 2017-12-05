Задержание Саакашвили: в результате столкновений в центре Киева за медпомощью обратились 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В результате столкновений между сторонниками экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Саакашвили и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 5 человек. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"... два часа назад было 5 обращений, всем была оказана помощь на месте. У двух ушибы, у других - обострение хронических болезней: гипертония, гастрит", - сообщила Вишневская.
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Напомним, полиция задержала 9 человек, которые препятствовали правоохранителям в вывозе Саакашвили. Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования гражданами правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.