Затримання безвізу для України можуть прив'язати до виборів у Франції - експерт

“Не знаю щодо Німеччини, але по Франції багато було інформації у інформаційному просторі. Коли збирався Coreper, то Франція і Бельгія ставили питання щодо корупції в Україні. І проскакувала неофіційна інформація про те, що можуть прив’язати питання механізму призупинення по безвізу до виборів у Франції і можливо навіть відтягувати його. Але все-таки заяви на саміті вселяють якийсь оптимізм,” — сказав експерт.

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Як повідомляв УНН, Україна найближчим часом може провести поглибленні консультації з Німеччиною та Францією щодо надання безвізового режиму.

Нагадаємо, що другий тур праймеріз правоцентристської опозиції у Франції відбудеться 27 листопада, а вибори нового президента у 2017 році.