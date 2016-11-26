Задержание безвиза для Украины могут привязать к выборам во Франции - эксперт

"Не знаю насчет Германии, но по Франции много было информации в информационном пространстве. Когда собирался Coreper, то Франция и Бельгия ставили вопрос о коррупции в Украине. И проскакивала неофициальная информация о том, что могут привязать вопрос механизма приостановления по безвизу к выборам во Франции и возможно даже оттягивать его. Но все-таки заявления на саммите внушают некий оптимизм ", - сказал эксперт.

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Как сообщал УНН, Украина в ближайшее время может провести углубленные консультации с Германией и Францией о предоставлении безвизового режима.

Напомним, что второй тур праймериз правоцентристской оппозиции во Франции состоится 27 ноября, а выборы нового президента в 2017 году.