Затриманий в Угорщині контрабандний бурштин в Україну не повернуть
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Затримані в Угорщині контрабандні цигарки та бурштин в Україну не повернуть. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
“12 тис. 500 блоків сигарет та майже тонна бурштину конфісковані угорськими правоохоронцями, які проводять своє кримінальне провадження. Відтак, ці речі в Україну, скоріш за все, не повернуть. Окрім того, там затриманий громадянин України — водій автобусу, яким перевозили контрабанду. Його судитимуть в Угорщині”, — зазначила В.Попович.
У свою чергу, працівниками слідчого управління прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки стосовно службових осіб міжнародного автомобільного пункту пропуску “Тиса” та Чопського прикордонного загону (ч.2 ст.364 КК України).
Як раніше повідомляв УНН, 27 квітня митники Угорщини затримали в транспорті, що виїхав з України, контрабанду 125 тис. 002 пачки сигарет та 916 кілограм бурштину-сирцю. За поданням прокуратури керівництво посту та відділу “Тиса” відсторонено від служби.