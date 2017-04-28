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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержанный в Венгрии контрабандный янтарь Украине не вернут

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Задержанные в Венгрии контрабандные сигареты и янтарь Украине не вернут. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Задержанный в Венгрии контрабандный янтарь Украине не вернут

“12 тыс. 500 блоков сигарет и почти тонна янтаря конфискованы венгерскими правоохранителями, которые проводят свое уголовное производство. Следовательно, эти вещи в Украине, скорее всего, не вернут. Кроме того, там задержан гражданин Украины — водитель автобуса, которым перевозили контрабанду. Его будут судить в Венгрии”, — отметила В.Попович.

В свою очередь, работниками следственного управления прокуратуры Закарпатской области начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в отношении должностных лиц международного автомобильного пункта пропуска “Тиса” и Чопского пограничного отряда (ч.2 ст.364 УК Украины).

Как ранее сообщал УНН, 27 апреля таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехавшем из Украины, контрабанду 125 тыс. пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела “Тиса” отстранено от службы.

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