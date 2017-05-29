Затриманий 14-й підозрюваний в організації теракту у Манчестері
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Британська поліція оголосила, що заарештувала 25-річного чоловіка в неділю і провела обшук в зв'язку з терактом на концерті в Манчестері, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно із заявою поліції Великого Манчестера, поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тероризмі в Олд Траффорді, на схід від міста, а також провели обшуки в районі Мосс-Сід в Манчестері.
Таким чином загальне число затриманих склало 14 осіб.
Поліція проводить розслідування обставин теракту і намагається захопити всю мережу учасників і організаторів, пов'язаних з виконавцем Салманом Абеді. Серед затриманих також батько і брат підозрюваного.
Як повідомлялося раніше, поліція Манчестера затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня і проводить обшук в одному з будинків району Мосс Сайд.