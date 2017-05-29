Задержанный 14-й подозреваемый в организации теракта в Манчестере
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Британская полиция объявила, что арестовала 25-летнего мужчину в воскресенье и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорд, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сид в Манчестере.
Таким образом общее число задержанных составило 14 человек.
Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также отец и брат подозреваемого.
Как сообщалось ранее, полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту 22 мая и проводит обыск в одном из домов района Мосс Сайд.