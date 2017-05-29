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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержанный 14-й подозреваемый в организации теракта в Манчестере

Киев • УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Британская полиция объявила, что арестовала 25-летнего мужчину в воскресенье и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Задержанный 14-й подозреваемый в организации теракта в Манчестере

Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорд, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сид в Манчестере.

Таким образом общее число задержанных составило 14 человек.

Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также отец и брат подозреваемого.

Как сообщалось ранее, полиция Манчестера задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту 22 мая и проводит обыск в одном из домов района Мосс Сайд.

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