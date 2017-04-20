Затриманим на хабарі у Дніпрі суддям повідомлено про підозру

"Двом суддям районного суду м. Дніпра, затриманим за фактом отримання неправомірної вигоди, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") та ч.3 ст. 369-2 ("Зловживання впливом") Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним", - йдеться у повідомленні.

Детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотатимуть про тримання підозрюваних під вартою.

Паралельно САП звернулась до Вищої ради правосуддя з клопотанням про отримання відповідної згоди.

Нагадуємо, 19 квітня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП та спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили "на гарячому" і затримали заступницю голови райсуду Дніпра та суддю того ж суду. За версією слідства, заступниця голови райсуду м. Дніпра за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі.

Як повідомляв УНН 19 квітня, заступницю голови райсуду Дніпра затримали на хабарі.