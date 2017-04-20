Задержанным на взятке в Днепре судьям сообщено о подозрении

"Двоим судьям районного суда. Днепра, задержанным по факту получения неправомерной выгоды, сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") и ч.3 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут ходатайствовать о содержании подозреваемых под стражей.

Параллельно САП обратилась в Высший совет правосудия с ходатайством о получении соответствующего согласия.

Напоминаем, 19 апреля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП и совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили "на гарячем" и задержали заместительницу главы райсуда Днепра и судью того же суда. По версии следствия, заместитель председателя райсуда г. Днепра по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы.

Как сообщал УНН 19 апреля, заместителя председателя райсуда Днепра задержали на взятке.