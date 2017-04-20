Задержанным на взятке в Днепре судьям сообщено о подозрении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39395 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155901 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116239 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104202 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Задержанным на взятке в Днепре судьям сообщено о подозрении

Задержанным на взятке в Днепре судьям сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10135 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Двоим судьям районного суда г. Днепр, задержанным по факту получения неправомерной выгоды, сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Двоим судьям районного суда. Днепра, задержанным по факту получения неправомерной выгоды, сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы по ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") и ч.3 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут ходатайствовать о содержании подозреваемых под стражей.

Параллельно САП обратилась в Высший совет правосудия с ходатайством о получении соответствующего согласия.

Напоминаем, 19 апреля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП и совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили "на гарячем" и задержали заместительницу главы райсуда Днепра и судью того же суда. По версии следствия, заместитель председателя райсуда г. Днепра по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. США за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы.

Как сообщал УНН 19 апреля, заместителя председателя райсуда Днепра задержали на взятке.

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