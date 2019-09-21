Затриманих на Львівщині учасників акції блокування вагонів відпустили - штаб блокади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Затриманих на Львівщині учасників акції з блокування вагонів із вугіллям відпустили з поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Штабу блокади торгівлі з окупантами" у Facebook.
У дописі з посиланням на Семена Семенченка, який також був серед затриманих, йдеться: "Всіх затриманих вдалося витягнути з поліції. Мене теж відпустили. Склали протокол адміністративного правопорушення".
Зазначається також, що постраждалим була надана медична допомога.
Водночас, очільник поліції Львівщини Василь Віконський звернувся до представників органів місцевого самоврядування та керівництва вугільного підприємства у зв‘язку з блокуванням залізничної колії.
"Враховуючи, що питання переросло в політичну площину, звертаюся до місцевої влади та керівництва вугільного підприємства негайно вирішити свої спірні питання. Поліція розблокувала шляхи, тепер ви повинні знайти розв'язання проблеми. Запрошені до поліції громадяни будуть встановлені, порушники оштрафовані та всіх їх відпустять", – наголосив полковник Віконський на сайті відомства.
Нагадаємо, у cелі Сілець Львівської області під час заходів з розблокування руху на залізниці поліція затримала 28 осіб — учасників блокади російського вугілля.