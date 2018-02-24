Затримане танзанійське судно Sky Moon передадуть ВМС України - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Затримане прикордонниками танзанійське судно Sky Moon поповнить ряди Військово-морських сил України. Про це повідомив заступник військового прокурора Південного регіону Роман Мрочко, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Танзанійське судно „Sky Moon“, яке наприкінці 2016 року затримали співробітники Держприкордонслужби, буде передане Військово-морським силам України”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, морські прикордонники затримали судно 30 листопада в українських внутрішніх водах на річці Дунай. Його було затримано за порушення порядку в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території АР Крим.
У березні 2017 року рішенням суду судно було конфісковане на користь держави.