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Затримане танзанійське судно Sky Moon передадуть ВМС України - ДПСУ

Затримане танзанійське судно Sky Moon передадуть ВМС України - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Затримане прикордонниками танзанійське судно Sky Moon поповнить ряди Військово-морських сил України. Про це повідомив заступник військового прокурора Південного регіону Роман Мрочко, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Танзанійське судно „Sky Moon“, яке наприкінці 2016 року затримали співробітники Держприкордонслужби, буде передане Військово-морським силам України”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, морські прикордонники затримали судно 30 листопада в українських внутрішніх водах на річці Дунай. Його було затримано за порушення порядку в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території АР Крим.

У березні 2017 року рішенням суду судно було конфісковане на користь держави.

Українські Національні Новини

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