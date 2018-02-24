Затримане танзанійське судно Sky Moon передадуть ВМС України - ДПСУ

“Танзанійське судно „Sky Moon“, яке наприкінці 2016 року затримали співробітники Держприкордонслужби, буде передане Військово-морським силам України”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, морські прикордонники затримали судно 30 листопада в українських внутрішніх водах на річці Дунай. Його було затримано за порушення порядку в’їзду-виїзду до тимчасово окупованої території АР Крим.

У березні 2017 року рішенням суду судно було конфісковане на користь держави.