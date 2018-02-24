Задержанное танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Задержанное пограничниками танзанийское судно Sky Moon пополнит ряды Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, морские пограничники задержали судно 30 ноября в украинских внутренних водах на реке Дунай. Он был задержан за нарушение порядка въезда-выезда в временно оккупированной территории АР Крым.
В марте 2017 года решением суда судно было конфисковано в пользу государства.