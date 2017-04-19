Затримано чоловіків, що стріляли у радника міського голови Миколаєва
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Затримали чоловіків, що стріляли у радника міського голови Миколаєва та громадського активіста Дениса Барашковського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, передає УНН.
“За інформацією правоохоронців, затримано трьох чоловіків, які підозрюються у збройному нападі на громадського активіста Дениса Барашковського. Наразі тривають слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.
Відомо, що одного з підозрюваних постраждалий вже впізнав.
Нагадаємо, що 12 квітня радника міського голови Миколаєва підстрелил невідомі.