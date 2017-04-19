Затримано чоловіків, що стріляли у радника міського голови Миколаєва

“За інформацією правоохоронців, затримано трьох чоловіків, які підозрюються у збройному нападі на громадського активіста Дениса Барашковського. Наразі тривають слідчі дії”, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що одного з підозрюваних постраждалий вже впізнав.

Нагадаємо, що 12 квітня радника міського голови Миколаєва підстрелил невідомі.