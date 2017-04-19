Задержали мужчин, стрелявших в советника городского головы Николаева

“По информации правоохранителей, задержаны трое мужчин, которые подозреваются в вооруженном нападении на общественного активиста Дениса Барашковського. Сейчас продолжаются следственные действия”, — говорится в сообщении.

Известно, что один из подозреваемых пострадавших уже узнал.

Напомним, что 12 апреля советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные.