Задержали мужчин, стрелявших в советника городского головы Николаева
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Задержали мужчин, стрелявших в советника городского головы Николаева и общественного активиста Дениса Барашковського. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает УНН.
“По информации правоохранителей, задержаны трое мужчин, которые подозреваются в вооруженном нападении на общественного активиста Дениса Барашковського. Сейчас продолжаются следственные действия”, — говорится в сообщении.
Известно, что один из подозреваемых пострадавших уже узнал.
Напомним, что 12 апреля советника городского головы Николаева подстрелили неизвестные.