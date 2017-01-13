Заторів через складні погодні умови в Укнаїні немає - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Станом на 07:00 13 січня автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Людей які отримали обмороження під час заторів немає. Про це повідомили в прес-службі ДСНС, передає УНН.
У ДСНС зазначають, що в Одеській області з 12 січня закрито рух для транспортних засобів на автошляхах: Одеса — Іванівка — Ананьїв — Піщана — Хащувате — Колодисте — Рижовка, та Одеса — Вознесенськ — Новий Буг.
Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 тис. 170 од. тех. та 3 тис. 4 чоловік.
Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис. 144 автомобіля, в яких перебувало 5 тис. 90 осіб.
Як повідомляв УНН, сьогодні на дорогах країни очікується ожеледиця.