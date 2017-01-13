Заторов из-за сложных погодных условий в Украине нет - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По состоянию на 07:00 13 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Людей, которые получили обморожения во время пробок нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.
В ГосЧС отмечают, что в Одесской области с 12 января закрыли движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка, и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 170 ед. тех. и 3 тыс. 4 человек.
Подразделения ГосЧС с 4 января освобоили из снежных заносов 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 90 человек.
Как сообщал УНН, сегодня на дорогах страны ожидается гололедица.