Заторов из-за сложных погодных условий в Украине нет - ГосЧС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. По состоянию на 07:00 13 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Людей, которые получили обморожения во время пробок нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает УНН.

В ГосЧС отмечают, что в Одесской области с 12 января закрыли движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка, и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 170 ед. тех. и 3 тыс. 4 человек.

Подразделения ГосЧС с 4 января освобоили из снежных заносов 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 90 человек.

Как сообщал УНН, сегодня на дорогах страны ожидается гололедица.

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