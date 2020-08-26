Затори зранку скували всі мости у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві, станом на 8:10, на всіх мостах рух транспорту ускладнено у напрямку правого берега. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
У заторах стоїть Велика Кільцева, проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, вулиця Жилянська.
Також рух транспорту ускладнено на вулиці Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній та вулиці Хрещатик, а також на Набережному шосе.
На лівому березі столиці помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Північному мосту, мосту Метро, Патона, Дарницькому та Південному рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 26 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,39 грн/дол.