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Затори зранку скували всі мости у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві, станом на 8:10, на всіх мостах рух транспорту ускладнено у напрямку правого берега. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Затори зранку скували всі мости у столиці

У заторах стоїть Велика Кільцева, проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, вулиця Жилянська.

Також рух транспорту ускладнено на вулиці Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній та вулиці Хрещатик, а також на Набережному шосе.

На лівому березі столиці помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Північному мосту, мосту Метро, Патона, Дарницькому та Південному рух ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 26 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,39 грн/дол.

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