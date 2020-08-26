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Пробки утром сковали все мосты в столице

Киев • УНН

 • 20657 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:10, на всех мостах движение транспорта затруднено в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Пробки утром сковали все мосты в столице

В пробках стоит Большая Кольцевая, проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, улица Жилянская.

Также движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной и улице Крещатик, а также на Набережном шоссе.

На левом берегу столицы заметны пробки на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Северном мосту, мосту Метро, Патона, Дарницком и Южном движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 26 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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