Пробки утром сковали все мосты в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:10, на всех мостах движение транспорта затруднено в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит Большая Кольцевая, проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, улица Жилянская.
Также движение транспорта затруднено на улице Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной и улице Крещатик, а также на Набережном шоссе.
На левом берегу столицы заметны пробки на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном мосту, мосту Метро, Патона, Дарницком и Южном движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 26 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,39 грн/долл.