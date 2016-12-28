Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 14:13 рух, ускладнено на вулицях, Короленківська, Велика Житомирська, Велика Васильківська, Шота Руставелі, Льва Толстого, Жилянська, Хрещатик, Костельна, Мечникова, Басейна, на Бесарабській площі та на Набережному шосе.
Швидкість руху там не перевищує 7 кілометрів на годину.
Також затори спостерігаються на вулицях Мельникова, Нижній Вал, Глибочицька, Сагайдачного, Грушевського, Пушкінська, Богдана Хмельницького, Саксаганського, Михайлівська, Прорізна, Круглоуніверситетська, Шовковична.
Крім того, станом на 14:13 у столиці зафіксовано 18 ДТП.