Затори в столиці сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.35, рух ускладнено на вулицях Басейна, Велика васильківська, Саксаганського, Інститутська, Антоновича, Прорізна, Велика Житомирська, Михайлівська, бульварі Тараса Шевченка. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, а також на Русанівській набережній, проспекті Юрія Гагаріна та вулиці Гната Хоткевича.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:35, в столиці зафіксовано 12 ДТП.