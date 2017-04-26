Пробки в столице достигли семи баллов

По состоянию на 18.35, движение затруднено на улицах Бассейная, Большой Васильковской, Саксаганского, Институтская, Антоновича, Прорезная, Большая Житомирская, Михайловская, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, а также на Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина и улицы Гната Хоткевича.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35, в столице зафиксировано 12 ДТП.