Пробки в столице достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 18.35, движение затруднено на улицах Бассейная, Большой Васильковской, Саксаганского, Институтская, Антоновича, Прорезная, Большая Житомирская, Михайловская, бульваре Тараса Шевченко. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, а также на Русановской набережной, проспекте Юрия Гагарина и улицы Гната Хоткевича.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:35, в столице зафиксировано 12 ДТП.