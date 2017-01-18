Затори в столиці сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули п’яти балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 17.50, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Михайлівська, Шота Руставелі, Еспланадна, Саксаганського та Басейна.
Швидкість руху там не перевищує сім кілометрів за годину.
Крім того, рух частково ускладнено на вулиці Хрещатик, Борщагівська, В'ячеслава Чорновола та Січових Стрільців.
Також, станом на 17.50, в столиці нараховано чотири ДТП.