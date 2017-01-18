Пробки в столице достигли пяти баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 17.50, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михайловская, Шота Руставели, Эспланадная, Саксаганского и Бассейная.
Скорость движения там не превышает семь километров в час.
Кроме того, движение частично затруднено на улице Крещатик, Борщаговская, Вячеслава Чорновила и Сечевых Стрельцов.
Также, по состоянию на 17.50, в столице произошло четыре ДТП.