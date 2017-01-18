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Пробки в столице достигли пяти баллов

Пробки в столице достигли пяти баллов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли пяти баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 17.50, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михайловская, Шота Руставели, Эспланадная, Саксаганского и Бассейная.

Скорость движения там не превышает семь километров в час.

Кроме того, движение частично затруднено на улице Крещатик, Борщаговская, Вячеслава Чорновила и Сечевых Стрельцов.

Также, по состоянию на 17.50, в столице произошло четыре ДТП.

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