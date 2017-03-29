Затори в Києві сягнули восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Затори в столиці сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 19:00, рух у ускладнено на вулицях Хрещатик, Володимирівська, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Саксаганського, Шота Руставелі, Басейній, Антоновича, бульварі Лесі Українки. Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
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Також, рух ускладнено на вулицях Олени Теліги, Олександра Довженка, частково проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Велика Васильківська.
Затори заблокували рух на Московському мосту та мосту Метро.
Крім того, за даними “Яндекс-Карти”, наразі в столиці зафіксовано 9 ДТП.