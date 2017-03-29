Пробки в Киеве достигли восьми баллов

Так, по состоянию на 19:00, движение в затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, Шота Руставели, Бассейной, Антоновича, бульваре Леси Украинки. Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

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Также, движение затруднено на улицах Елены Телиги, Александра Довженко, частично проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Большая Васильковская.

Пробки заблокировали движение на Московском мосту и мосту Метро.

Кроме того, по данным "Яндекс-карты", сейчас в столице зафиксировано 9 ДТП.