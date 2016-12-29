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Затори в Києві сягнули восьми балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Так, станом на 15:00, рух ускладнено на бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Дружби Народів та на вулицях Мечникова, Михайлівська, Володимирська, Велика Васильківська, Генерала Алмазова, Круглоуніверситетська, Хрещатик, Льва Толстого, Московська.

Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Саксаганського, Московська, Шота Руставелі, В’ячеслава Чорновола, Жилянська, Івана Мазепи, Семена Скляренка, Костельна, Пушкінська, Сагайдачного та проспекті Перемоги.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 15:00 в столиці зафіксовано 13 ДТП.

Українські Національні Новини

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