Пробки в Киеве достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 15:00, движение затруднено на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы Народов и на улицах Мечникова, Михайловская, Владимирская, Большая Васильковская, Генерала Алмазова, Круглоуниверситетская, Крещатик, Льва Толстого, Московская.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улице Саксаганского, Московская, Шота Руставели, Вячеслава Чорновила, Жилянская, Ивана Мазепы, Семена Скляренко, Костельная, Пушкинская, Сагайдачного и проспекте Победы.
Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 15:00 в столице зафиксировано 13 ДТП.