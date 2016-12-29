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Пробки в Киеве достигли восьми баллов

Пробки в Киеве достигли восьми баллов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 15:00, движение затруднено на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы Народов и на улицах Мечникова, Михайловская, Владимирская, Большая Васильковская, Генерала Алмазова, Круглоуниверситетская, Крещатик, Льва Толстого, Московская.

Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Саксаганского, Московская, Шота Руставели, Вячеслава Чорновила, Жилянская, Ивана Мазепы, Семена Скляренко, Костельная, Пушкинская, Сагайдачного и проспекте Победы.

Также, по данным "Яндекс-карты", по состоянию на 15:00 в столице зафиксировано 13 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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