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Затори в Києві сягнули шести балів

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Так, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Шовковична. Швидкість руху там не перевищує 10 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Саксаганського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, Голосіївському проспекті.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 17.25, в столиці зафіксовано 8 ДТП.

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