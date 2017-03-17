Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Шота Руставели, Большая Васильковская, Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Шелковичная. Скорость движения там не превышает 10 километров в час.
Кроме того, пробки наблюдаются на улице Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, улице Гната Хоткевича, Голосеевском проспекте.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 17:25, в столице зафиксировано 8 ДТП.