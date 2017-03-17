Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, Шота Руставели, Большая Васильковская, Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Шелковичная. Скорость движения там не превышает 10 километров в час.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, улице Гната Хоткевича, Голосеевском проспекте.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 17:25, в столице зафиксировано 8 ДТП.