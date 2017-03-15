Затори у столиці сягнули п'яти балів

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Так, станом на 09:20 рух ускладнено на вулицях Володимирська, Басейна, Грушевського, Петрівській алеї, Набережному шосе, а також на бульварі Тараса Шевченка і Лесі Українки.

Швидкість руху там не перевищує семи кілометрів на годину.

Також затори спостерігаються на Наддніпрянському шосе, на вулицях Михайла Бойчука, Грінченка, Гетьмана, Борщагівській і Протасів Яр.

Як повідомляв УНН, 15 березня пошкодження водопроводу на вулиці Борщагівській локалізовано, обмеження руху транспорту немає.

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