Затори у столиці сягнули чотирьох балів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули чотирьох балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 11:45 рух ускладнений на вулицях Хрещатик (швидкість руху транспорту на цій вулиці не перевищує 3 км на годину), Басейна, Володимирська та Банкова.
Окрім того, затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, площі Перемоги, вулицях Пушкінська, Круглоуніверситетська та Еспланадна.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 11:45 у столиці зафіксовано 7 ДТП.