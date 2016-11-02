Пробки в столице достигли четырех баллов

По состоянию на 11:45 движение затруднено на улицах Крещатик (скорость движения транспорта на этой улице не превышает 3 км в час), Бассейная, Владимирская и Банковая.

Кроме того, заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, площади Победы, улицах Пушкинская, Круглоуниверситетская и Эспланадная.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 11:45 в столице зафиксировано 7 ДТП.