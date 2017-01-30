Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.45 автомобільні затори спостерігаються на вулицях Велика васильківська, Басейна, бульварі Тараса Шевченка, Володимирська, Льва Толстого, Жилянська, Саксаганського. Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, рух ускладнено частково на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, на вулицях Миколи Грінченка, Короленківській, а також на вулиці Гната Хоткевича.
Також, станом на 18.45, в столиці зафіксовано 7 ДТП.