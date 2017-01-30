Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.45 автомобильные пробки наблюдаются на улицах Большая Васильковская, Бассейная, бульваре Тараса Шевченко, Владимирская, Льва Толстого, Жилянская, Саксаганского. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, движение затруднено частично на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, на улицах Николая Гринченко, Короленковской, а также на улице Гната Хоткевича.
Также, по состоянию на 18.45, в столице зафиксировано 7 ДТП.