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Пробки в Киеве достигли шести баллов

Пробки в Киеве достигли шести баллов

Киев • УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 18.45 автомобильные пробки наблюдаются на улицах Большая Васильковская, Бассейная, бульваре Тараса Шевченко, Владимирская, Льва Толстого, Жилянская, Саксаганского. Скорость движения там не превышает 5 километров в час.

Кроме того, движение затруднено частично на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, на улицах Николая Гринченко, Короленковской, а также на улице Гната Хоткевича.

Также, по состоянию на 18.45, в столице зафиксировано 7 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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