Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18.35, рух ускладнено на вулицях Льва Толстого, Шота Руставелі, Басейна, Володимирська, Жилянська, Хрещатик, Протрізан та на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.
Швидкість руху там не перевищує 5 кілометрів на годину.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Богдана Хмельницького, Саксаганського, Олеся Гончара, Павла Пестеля, Короленківська, Мечникова, Грушевського, Велика Житомирська та на Кловському спуску.
Також, станом на 18.35, в столиці зафіксовано 17 ДТП.