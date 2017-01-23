Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.35, движение затруднено на улицах Льва Толстого, Шота Руставели, Бассейная, Владимирская, Жилянская, Крещатик, Протризан и на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.
Скорость движения там не превышает 5 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Олеся Гончара, Павла Пестеля, ул.Короленковская, Мечникова, Грушевского, Большая Житомирская и на Кловском спуске.
Также, по состоянию на 18.35, в столице зафиксировано 17 ДТП.