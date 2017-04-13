Затори у Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:30, рух ускладнено на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Володимирська, Велика Житомирська, Велика Васильківська, Прорізна,на проспекті Степана Бандери, та на бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів.
Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Затори також спостерігаються на вулицях Кропивницького, Льва Толстого, Саксаганського, Шовковична, Курганівська, Богатирській, Грушевського, Інституцькій та на Гаванському мості.
Крім того, станом на 18:30 у столиці зафіксовано 13 ДТП.