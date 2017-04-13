Пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18:30, движение затруднено на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Владимирская, Большая Житомирская, Большая Васильковская, Прорезная, на проспекте Степана Бандеры, и на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов.
Скорость движения там не превышает пяти километров в час.
Пробки также наблюдаются на улицах Кропивницкого, Льва Толстого, Саксаганского, Шелковичная, Кургановская, Богатырской, Грушевского, Институтской и на Гаванском мосту.
Кроме того, по состоянию на 18:30 в столице зафиксировано 13 ДТП.