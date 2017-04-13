Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18:30, движение затруднено на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Владимирская, Большая Житомирская, Большая Васильковская, Прорезная, на проспекте Степана Бандеры, и на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов.

Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Пробки также наблюдаются на улицах Кропивницкого, Льва Толстого, Саксаганского, Шелковичная, Кургановская, Богатырской, Грушевского, Институтской и на Гаванском мосту.

Кроме того, по состоянию на 18:30 в столице зафиксировано 13 ДТП.