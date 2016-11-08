Затори у Києві сягнули 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.10 рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Прорізна, Пушкінська, Богдана Хмельницького, в районі Бесарабського ринку, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Шота Руставелі, Жилянська, Саксаганського.Швидкість руху транспорту там не перевищує 7 км на годину.
Окрім того, затори також спостерігаються на вулиці Богдана Хмельницького, в районі Харківського шосе, вулиці Олени Теліги, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 18.10 у столиці зафіксовано 12 ДТП.