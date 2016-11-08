Пробки в Киеве достигли 6 баллов

По состоянию на 18.10 движение затруднено на улицах Крещатик, Прорезная, Пушкинская, Богдана Хмельницкого, в районе Бессарабского рынка, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Шота Руставели, Жилянская, Саксаганського.Швидкисть движения транспорта там не превышает 7 км в час.

Кроме того, заторы также наблюдаются на улице Богдана Хмельницкого, в районе Харьковского шоссе, улице Елены Телиги, Кольцевой дороге, Голосеевском проспекте.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 18.10 в столице зафиксировано 12 ДТП.