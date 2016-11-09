Затори у Києві сягнули 5 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наразі затори у Києві становлять п’ять балів, традиційно рух ускладнений в основному в центрі міста, передає УНН з посиланням на Яндекс. Карти.
Так, станом на 8:49 у столиці найбільш ускладнений рух на Набережному шосе, де автомобілі рухаються зі швидкість 15 км на годину, на проспекті Генерала Ватутіна, на проспекті Перемоги та Кільцевій дорозі.
Затори також спостерігаються на київських мостах Патона і Метро, на Наддніпрянському шосе, де швидкість руху сягає 10 км на годину.
Автомобільний рух ускладнений на значному проміжку проспекту Космонавта Комарова й аж до вулиці Вадима Гетьмана через ведення ремонтних робіт та ДТП.
Як повідомляв УНН, автомобільні затори у Києві 8 листопада сягнули шести балів.