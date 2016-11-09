Пробки в Киеве достигли 5 баллов

Так, по состоянию на 8:49 в столице наиболее затруднено движение на Набережном шоссе, где автомобили движутся со скоростью 15 км в час, на проспекте Генерала Ватутина, на проспекте Победы и Окружной дороге.

Пробки также наблюдаются на киевских мостах Патона и Метро, ​​на Надднепрянском шоссе, где скорость движения максимум достигает 10 км в час.

Автомобильное движение затруднено на значительном промежутке проспекта Космонавта Комарова и до улицы Вадима Гетьмана из-за ведения ремонтных работ и ДТП.

Как сообщал УНН, автомобильные пробки в Киеве 8 ноября достигли 6 баллов.