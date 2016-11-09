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15 марта, 19:03 • 113706 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162278 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135362 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128051 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111563 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104819 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100984 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пробки в Киеве достигли 5 баллов

Пробки в Киеве достигли 5 баллов

Киев • УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пробки в Киеве достигли 5 баллов, традиционно движение затруднено в основном в центре города, передает УНН со ссылкой на Яндекс. Карты.

Так, по состоянию на 8:49 в столице наиболее затруднено движение на Набережном шоссе, где автомобили движутся со скоростью 15 км в час, на проспекте Генерала Ватутина, на проспекте Победы и Окружной дороге.

Пробки также наблюдаются на киевских мостах Патона и Метро, ​​на Надднепрянском шоссе, где скорость движения максимум достигает 10 км в час.

Автомобильное движение затруднено на значительном промежутке проспекта Космонавта Комарова и до улицы Вадима Гетьмана из-за ведения ремонтных работ и ДТП.

Как сообщал УНН, автомобильные пробки в Киеве 8 ноября достигли 6 баллов.

 

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