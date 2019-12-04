Засуджено ще одного організатора вибуху біля одеського СБУ

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Приморський районний суд Одеси засудив ще одного учасника терористичної групи, причетної до вибуху біля будівлі Управління СБУ в Одесі, до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.