Засуджено ще одного організатора вибуху біля одеського СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Приморський районний суд Одеси засудив ще одного учасника терористичної групи, причетної до вибуху біля будівлі Управління СБУ в Одесі, до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ у Facebook.
"Засуджений був водієм угруповання та безпосередньо проводив розвідку місцевості напередодні вибуху. За участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та здійснення теракту (ч. 2 ст. 258 ККУ) він отримав 8 років за гратами", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Служба встановила всіх причетних до цього зухвалого злочину. Раніше до чотирьох із половиною років в'язниці було засуджено спостерігача терористів.
"Безпосередній замовник та координатор теракту перебуває у міжнародному розшуку. Від українського правосуддя він ховається в Росії та на тимчасово непідконтрольних Україні територіях", - зазначається в повідомленні.
Також наразі триває судовий розгляд щодо організатора та безпосереднього виконавця теракту. Йому загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, у 2015 році в центрі Одеси, біля будівлі головного управління СБУ прогримів вибух.