Засуджено харків’янина, який здавав ворогу позиції ППО - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Харків’янина, який здавав ворогу позиції ППО, було засуджено. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора України.
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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі", - повідомляють в Офісі Генпрокурора.
Деталі
Як зазначається, прокурори у суді довели, що мешканець Салтівського району м. Харкова, одного з найбільш постраждалих районів від обстрілів російських військових, корегував ворожий вогонь.
У червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова. Ці підрозділи ЗСУ виконували бойове завдання з відсічі збройної агресії рф, прикриваючи місто від ворожих ракет, якими щоденно обстрілювали Харків.
Після того, як чоловік опублікував заборонену інформацію, російські військові піддавали ці локації обстрілам п‘ять разів.
У судовому засіданні харків’янин пояснив, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про прильоти.
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