Засуджений за геноцид у Руанді колишній полковник помер у в'язниці

Деталі

Його син Ахілле розповів BBC, що експолковник помер у лікарні в Бамако, де його лікували від серцевих захворювань.

Доповнення

80-річний Теонесте Багосора був високопоставленою особою в міністерстві оборони Руанди.

Підтримуваний ООН кримінальний трибунал засудив його до довічного ув'язнення, але пізніше термін був скорочений до 35 років.

Довідково

У 1994 році в Руанді невідомі збили пасажирський літак, у якому летіли президент країни Жювеналь Хабіарімана і глава сусіднього Бурунді Сіпрієн Нтар’яміра. Загибель президентів використовувалася екстремістами з етносу хуту як привід для захоплення влади в Руанді і початку геноциду щодо меншого за кількістю етносу тутсі і помірних політиків хуту. З квітня до червня 1994 року було убито близько 800 тисяч осіб — у переважній більшості тутсі, а також помірні хуту, тва і представники інших народів.

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