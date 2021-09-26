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Осужденный за геноцид в Руанде бывший полковник умер в тюрьме

Осужденный за геноцид в Руанде бывший полковник умер в тюрьме

Киев  •  УНН

 • 21689 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывший полковник руандийской армии Теонесте Багосора, осужденный за участие в массовом убийстве около 800 тысяч человек во время геноцида 1994 года, умер в Мали, где находился в тюрьме. Это BBC подтвердил его сын, сообщает УНН.

Детали

Его сын Ахилле рассказал BBC, что экс-полковник умер в больнице в Бамако, где его лечили от сердечных заболеваний.

Дополнение

80-летний Теонесте Багосора был высокопоставленным лицом в министерстве обороны Руанды.

Поддерживаемый ООН уголовный трибунал приговорил его к пожизненному заключению, но позже срок был сокращен до 35 лет.

Справка

В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по количеству этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек - в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.

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