Засуджений в Росії майданівець погрожує покалічити себе через покарання в колонії

"Спочатку за те, що він завісив спальне місце, помістили в ізолятор на 7 діб. Саша каже, що був протяг і він мерз, тому повісив завісу. Потім оформили стягнення за те, що перебував в спальному приміщенні, нібито порушуючи встановлений порядок. І кажуть, що зараз ще буде стягнення за те, що не тримав руки за спиною поза камерою", – розповіла Гончарова.



За словами Гончарової, у зв’язку зі стягненнями Костенко погрожує завдати собі каліцтва.



"Він дуже схвильований тим, що на нього почали оформляти стягнення. За місяць до звільнення – це вже третє", – відзначила вона.



Нагадаємо, уповноважений з прав людини Людмила Денісова вимагає від РФ терміново надати їй можливість здійснити візит до українського політв'язня Володимира Балуха та особисто перевірити стан його здоров’я.



