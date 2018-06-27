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Засуджений в Росії майданівець погрожує покалічити себе через покарання в колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Засуджений в Росії кримський активіст Євромайдану Олександр Костенко погрожує покалічити себе через покарання в колонії. Він має вийти на свободу 3 серпня, проте його вкотре помістили в штрафний ізолятор. Про це "Крим. Реалії" координатор проекту "РосУзнік" Яна Гончарова, передає УНН.

"Спочатку за те, що він завісив спальне місце, помістили в ізолятор на 7 діб. Саша каже, що був протяг і він мерз, тому повісив завісу. Потім оформили стягнення за те, що перебував в спальному приміщенні, нібито порушуючи встановлений порядок. І кажуть, що зараз ще буде стягнення за те, що не тримав руки за спиною поза камерою", – розповіла Гончарова.

За словами Гончарової, у зв’язку зі стягненнями Костенко погрожує завдати собі каліцтва.

"Він дуже схвильований тим, що на нього почали оформляти стягнення. За місяць до звільнення – це вже третє", – відзначила вона.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Людмила Денісова вимагає від РФ терміново надати їй можливість здійснити візит до українського політв'язня Володимира Балуха та особисто перевірити стан його здоров’я.

Українські Національні Новини

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