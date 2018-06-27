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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 86888 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105459 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120840 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140233 просмотра

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Осужденный в России майдановец грозит покалечить себя из-за наказания в колонии

Осужденный в России майдановец грозит покалечить себя из-за наказания в колонии

Киев  •  УНН

 • 12961 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко угрожает покалечить себя из-за наказания в колонии. Он должен выйти на свободу 3 августа, однако его в который раз поместили в штрафной изолятор. Об этом "Крым. Реалии" координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова, передает УНН.

"Сначала за то, что он завесил спальное место, поместили в изолятор на 7 суток. Саша говорит, что был сквозняк и он мерз, поэтому повесил завесу. Затем оформили взыскание за то, что находился в спальном помещении, якобы нарушая установленный порядок. И говорят, что сейчас еще будет взыскание за то, что не держал руки за спиной вне камеры", - рассказала Гончарова.

По словам Гончаровой, в связи с взысканиями Костенко угрожает нанести себе увечья.

"Он очень взволнован тем, что ему начали оформлять взыскания. За месяц до освобождения - это уже третье", - отметила она.

Напомним, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова требует от РФ срочно предоставить ей возможность осуществить визит к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и лично проверить состояние его здоровья.

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