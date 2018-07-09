Засуджена померла у колонії на Буковині, відкрито провадження

Прокуратура Чернівецької області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України.

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"Встановлено, що жінка знаходилась на диспансерному обліку у лікаря терапевта та перебуваючи в Чернівецькій установі виконання покарань № 33 постійно приймала ліки. Однак, знаючи про проблеми із здоров’ям засудженої, адміністрація закладу не забезпечила відповідне обстеження жінки та поміщення її для лікування у територіальний заклад охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що даний факт може свідчити про недбале ставлення до виконання своїх професійних обов’язків з боку окремих медичних працівників установи виконання покарань, прокуратурою області було прийнято рішення про реєстрацію кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснюватиме Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відзначили у прес-службі.