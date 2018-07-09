Осужденная скончалась в колонии на Буковине, открыто производство

Прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

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"Установлено, что женщина состояла на диспансерном учете у врача терапевта и находясь в Черновицкой учреждении исполнения наказаний № 33 постоянно принимала лекарства. Однако, зная о проблемах со здоровьем осужденной, администрация учреждения не обеспечили соответствующее обследование женщины и помещение ее для лечения в территориальное учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

Учитывая, что данный факт может свидетельствовать о небрежном отношении к исполнению своих профессиональных обязанностей со стороны отдельных медицинских работников учреждения исполнения наказаний, прокуратурой области было принято решение о регистрации уголовного производства, досудебное расследование в котором будет осуществлять Управление Службы безопасности Украины в Черновицкой области, отметили в пресс-службе.